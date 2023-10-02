Действия ВС Сербии соответствуют Уставу ООН и не должны волновать третьи страны — МО
17:12 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все маневры подразделений вооруженных сил Сербии на территории страны выполняются в соответствии с национальными нормативными актами, не противоречат резолюции 1244 СБ ООН и не должны волновать представителей международного сообщества. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны республики Милош Вучевич.
«Как такое возможно, что сегодня присутствие сербской армии на позициях административной линии с Косово и Метохия кого-то беспокоит? — обратился к журналистам Вучевич. — Что произошло и что напугало кого-то в так называемом международном сообществе? Повторяю, ни одно действие сербской армии с 1999 года не вело и не привело к нарушению ни Кумановского военно-технического соглашения, ни резолюции 1244 СБ ООН».
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