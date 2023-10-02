Белый дом заявил, что готов помогать Киеву, но республиканцы не способствуют этому

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно, но шаги республиканцев в Конгрессе не способствуют этому. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы намерены продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется, — сказала она. — Президент заявил вчера, что то, что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам».