Белый дом заявил, что готов помогать Киеву, но республиканцы не способствуют этому
21:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно, но шаги республиканцев в Конгрессе не способствуют этому. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы намерены продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется, — сказала она. — Президент заявил вчера, что то, что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам».
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