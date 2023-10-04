Самолеты из РФ будут проходить техобслуживание в Иране — вице-президент
14:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские самолеты будут проходить техническое обслуживание и ремонтироваться на территории Ирана. Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади.
«Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике», — приводит его слова агентство IRNA.
Официальные лица России эту информацию пока не комментировали.
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