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Самолеты из РФ будут проходить техобслуживание в Иране — вице-президент

14:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские самолеты будут проходить техническое обслуживание и ремонтироваться на территории Ирана. Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади.

«Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике», — приводит его слова агентство IRNA.

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