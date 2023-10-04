Пашинян заявил, что хотел подписать с Алиевым 5 октября в Гранаде соглашение о мире

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Ильхамом Алиевым 5 октября в испанском городе Гранада соглашение о мире, и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда.

«До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», — сказал глава правительства.