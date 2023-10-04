0
0
131
НОВОСТИ

США передали Украине конфискованные у Ирана патроны

19:25 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США передали Киеву более миллиона патронов, которые были ранее конфискованы у Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«2 октября 2023 года правительство США направило Вооруженным силам Украины примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. [Американское] правительство получило эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)», — говорится в заявлении. Центральное командование ВС США утверждает, что данные боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные КСИР в Йемен.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил о планах США направить Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Ирана. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:40 04.10.2023
Радиолокационное поле у границ РФ позволяет обнаруживать «гиперзвук», рассказали в ВКС
0
75
16:32 04.10.2023
Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО
0
93
16:00 04.10.2023
Авиация ВКС РФ сбила самолет МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области
0
92
14:32 04.10.2023
На Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу, заявили в НАТО
0
112
13:05 04.10.2023
Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в вопросе модернизации ВМС
0
118
12:05 04.10.2023
РФ побеждает в «битве дронов» на Украине — WP
0
119
11:00 04.10.2023
В Кривом Роге произошел ряд взрывов
0
123
09:00 04.10.2023
ВКС РФ пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ
0
131
17:12 03.10.2023
ВС РФ поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ
0
225
17:00 03.10.2023
НАТО будет вкладывать «огромные средства» в развитие систем ПВО в ближайшие 10 лет — Бауэр
0
222

Возврат к списку