США передали Украине конфискованные у Ирана патроны

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США передали Киеву более миллиона патронов, которые были ранее конфискованы у Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«2 октября 2023 года правительство США направило Вооруженным силам Украины примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. [Американское] правительство получило эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)», — говорится в заявлении. Центральное командование ВС США утверждает, что данные боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные КСИР в Йемен.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил о планах США направить Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Ирана.