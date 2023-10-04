США передали Украине конфискованные у Ирана патроны
19:25 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США передали Киеву более миллиона патронов, которые были ранее конфискованы у Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«2 октября 2023 года правительство США направило Вооруженным силам Украины примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. [Американское] правительство получило эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)», — говорится в заявлении. Центральное командование ВС США утверждает, что данные боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные КСИР в Йемен.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил о планах США направить Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Ирана.
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