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Байден утверждает, что сможет изыскать средства для Киева в обход Конгресса

22:20 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден считает, что сможет изыскать денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы.

«Но есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сумеем изыскать финансирование для этого. Однако я в это вдаваться сейчас не стану», — заявил Байден журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, как долго американская администрация может поддерживать Украину без «дополнительного финансирования». Никаких дополнительных пояснений американский лидер не дал.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако целый ряд законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.

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