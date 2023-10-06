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НОВОСТИ

Если будет восстановлено взаимное доверие, Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО - Сийярто

18:50 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерский парламент сможет ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, если шведские политики сумеют восстановить доверие в отношениях между двумя странами, которое было сильно подорвано. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международной конференции по безопасности в черногорском городе Будва.

Глава МИД напомнил, что, с одной стороны, Швеция призывает венгерских депутатов одобрить ее присоединение к Североатлантическому альянсу, а с другой — адресует им несправедливые упреки в нарушении принципов демократии и верховенства права. «Это неприемлемо, это оскорбительно», — сказал Сийярто. В то же время он выразил уверенность в том, что если шведские политики проявят готовность «вернуть двусторонние отношения на основу взаимного уважения», то венгерский парламент «сможет ускорить ратификацию».

Отвечая на вопросы по поводу конфликта на Украине, министр изложил известную позицию своей страны, которая последовательно призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Глава МИД напомнил, что Будапешт «осуждает войну», о чем он неоднократно говорил при личных встречах своему российскому коллеге Сергею Лаврову, а также еще «примерно тысяче человек в Москве». По словам Сийярто, он это делал в отличие от западных политиков, потому что убежден в необходимости держать открытыми каналы связи с Россией.

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