Если будет восстановлено взаимное доверие, Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО - Сийярто
18:50 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД напомнил, что, с одной стороны, Швеция призывает венгерских депутатов одобрить ее присоединение к Североатлантическому альянсу, а с другой — адресует им несправедливые упреки в нарушении принципов демократии и верховенства права. «Это неприемлемо, это оскорбительно», — сказал Сийярто. В то же время он выразил уверенность в том, что если шведские политики проявят готовность «вернуть двусторонние отношения на основу взаимного уважения», то венгерский парламент «сможет ускорить ратификацию».
Отвечая на вопросы по поводу конфликта на Украине, министр изложил известную позицию своей страны, которая последовательно призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Глава МИД напомнил, что Будапешт «осуждает войну», о чем он неоднократно говорил при личных встречах своему российскому коллеге Сергею Лаврову, а также еще «примерно тысяче человек в Москве». По словам Сийярто, он это делал в отличие от западных политиков, потому что убежден в необходимости держать открытыми каналы связи с Россией.
НОВОСТИ
- 19:50 06.10.2023
- На саммите в Гранаде страны ЕС не достигли соглашения по миграционному кризису
- 19:15 06.10.2023
- Против 200 иностранных наемников, воевавших на Украине в РФ завели уголовные дела - Мирошника
- 17:40 06.10.2023
- Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт — Орбан
- 17:12 06.10.2023
- Белоруссия создаст у границ несколько крупных узлов сопротивления — Лукашенко
- 17:00 06.10.2023
- МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ Р-8А «Посейдон» ВМС США над Норвежским морем
- 16:32 06.10.2023
- ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении 8 танков и более 755 военных
- 16:22 06.10.2023
- «Роснефть» поможет развивать автотуризм в Тульской области
- 16:12 06.10.2023
- Медведев прокомментировал спад экономики ФРГ: «Так держать, Шольц!»
- 16:00 06.10.2023
- Лукашенко не исключил прекращения поддержки Украины со стороны США
- 15:32 06.10.2023
- Испания закупила у РФ в 2023 году почти на 50% больше газа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать