Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха — МО РФ
20:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские миротворцы, в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также миротворцы обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе.
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