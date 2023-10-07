Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха — МО РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские миротворцы, в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также миротворцы обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе.