Израиль просит у США боеприпасы и ракеты-перехватчики - WP

11:20 Источник: Интерфакс

Официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол", сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, "израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными просьбами в ответ на военное наступление ХАМАСА, в том числе о пополнении запасов ракет-перехватчиков "Железный купол", бомб малого диаметра, патронов к пулеметам и расширении сотрудничества в области обмена разведданными, связанными с потенциальной военной деятельностью на юге Ливана".