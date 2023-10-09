Израиль просит у США боеприпасы и ракеты-перехватчики - WP
11:20 09.10.2023 Источник: Интерфакс
Официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол", сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, "израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными просьбами в ответ на военное наступление ХАМАСА, в том числе о пополнении запасов ракет-перехватчиков "Железный купол", бомб малого диаметра, патронов к пулеметам и расширении сотрудничества в области обмена разведданными, связанными с потенциальной военной деятельностью на юге Ливана".
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