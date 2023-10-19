Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Инцидент произошел в среду утром по местному времени. Об атаке на базу ранее сообщал телеканал Al Mayadeen. По сведениям его источников, на территории базы взорвались две ракеты. Кто мог нанести удар, Al Mayadeen неизвестно.

Источник Fox News в американском оборонном ведомство также не сообщил, кто стоит за атакой. Он не уточнил, сколько БПЛА было задействовано, и был ли нанесен военной базе ущерб.