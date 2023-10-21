Около 100 тыс. жителей Лондона вышли на улицы в знак поддержки Палестины
20:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 100 тыс. человек приняли участие в акциях в поддержку Палестины, которые состоялись в субботу днем в центре Лондона. Как передает корреспондент ТАСС, демонстрации прошли без серьезных происшествий.
Наиболее массовое шествие, организованное Кампанией по солидарности с Палестиной, стартовало в полдень (14:00 мск) около Мраморной арки, после чего прошло по улице Парк-лейн вдоль Гайд-парка, через площадь Пикадилли, Трафальгарскую площадь и завершилось в правительственном квартале Уайтхолл. Многие участники акции принесли с собой флаги Палестины и других арабских государств, включая Алжир, Египет и Ливан, а также Турции.
Главным требованием протестующих стало немедленное прекращение огня в секторе Газа. «В Газе умирают невинные дети. Неизбирательные бомбардировки должны быть остановлены, жители должны иметь доступ к воде и продовольствию. Ужасно, что в XXI веке мы говорим о блокаде целого региона. Очевидно, что это негуманно и идет вразрез с международным правом», — сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц протеста по имени Роксана.
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