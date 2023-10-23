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НОВОСТИ

Число живущих за чертой бедности россиян может увеличиться на 5 млн

14:32 23.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме спрогнозировали увеличение числа живущих за чертой бедности россиян на 5 млн. Это произойдёт в следующем году из-за низкого минимального уровня оплаты труда и отсутствия индексаций пенсий работающим пожилым людям.

Таким гражданам потребуется помощь государства и пособия, сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для борьбы с бедностью в России необходимо увеличить МРОТ. В ближайшее время эта инициатива будет обсуждаться в правительстве, отметил депутат.

«Ситуация, при которой достаточно большое количество граждан, получающих заработную плату, недовольны и им денег не хватает — это сегодняшние реалии. О чём говорить, если у нас порядка пяти миллионов граждан на следующий год — это те, кто будет получать [зарплату — прим. ГМ] на уровне минимального размера оплаты труда, это около 20 тысяч рублей. Их семьи будут являться семьями, которым нужна помощь государства, то есть они будут жить за чертой бедности, им будут выплачиваться пособия на детей. Мы будем в ближайшее время рассматривать инициативу правительства по увеличению МРОТ до 20 тысяч рублей, есть инициатива от ЛДПР об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей. Мы должны проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, тем самым дав им возможность, работая, поддерживать сегодняшнюю систему. Те же системы здравоохранения, образования, социальной поддержки — они держатся на лицах пенсионного возраста. Из-за неиндексации пенсии у них мотивации нет, они увольняются. Одновременно размер пенсии влияет, конечно, на покупательную способность, на качество и продолжительность жизни».

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