Минск остается надежным союзником РФ, на карту поставлена выживаемость стран — Лукашенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия остается надежным союзником России, понимая, что в текущей ситуации на карту поставлена выживаемость белорусского и российского народов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы надежные союзники РФ, вы в этом также можете не сомневаться, никакой игры тут быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено многое — выживаемость наших государств и наших народов», — сказал он.