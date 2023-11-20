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США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации — Нарышкин

17:12 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Заявление распространило пресс-бюро СВР.

«Запад требует от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. В частности, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», — сказал он.

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — указал Нарышкин.

Как отметил глава СВР России, следуя таким установкам, министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию. «Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов „Фольксштурм“, в рамках которого из детей формировались отряды „Гитлерюгенд“, — продолжил Нарышкин.

Он подчеркнул, что колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой «стариков». «ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет, — добавил он. — Законопроект, согласно которому призывной возраст для рядового состава повысится с 60 до 65 лет, а для командного — с 65 до 70 лет, зарегистрирован в украинском парламенте».

Про этом директор СВР указал, что острая нехватка людских ресурсов на фронте вынуждает Киев идти и на увеличение количества женщин в рядах украинской армии, «которых, согласно западным оценкам, насчитывается более 40 тысяч человек».

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