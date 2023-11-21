США более чем на 30% сократили поставки снарядов на Украину из-за Израиля — ABC
13:05 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились «более чем на 30%» с начала операции Израиля в секторе Газа в прошлом месяце. Об этом сообщила американская телекомпания ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
«У нас большие проблемы… Основные боеприпасы не поступают», — сказал он. По словам чиновника, США сократили «более чем на 30%» поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО республике, а снабжение жизненно важными 155-мм артиллерийскими снарядами составляет «около 60-70% от общего объема поставок на Украину». В этом контексте собеседник телекомпании заявил, что Украина рискует потерять позиции на поле боя «очень дорогой ценой». «Они [американские официальные лица] говорили нам, что это [поддержка Израиля] не повлияет на обязательства (со стороны США — прим. ТАСС), но она повлияла», — добавил чиновник.
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