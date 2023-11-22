Урин: Я работаю, и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске
18:55 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
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