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Очередь на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин

12:45 26.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь грузовиков перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское» на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин, еще 25 ожидают пропуска через границу на нейтральной полосе. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

«Очередь перед МАПП „Чернышевское“ — 100 машин, еще 25 машин находятся на нейтральной полосе. Литовская сторона оформила за сутки на выезд из Калининградской области всего 50 большегрузов. На въезд в область оформлено нашими таможенниками 150 грузовиков», — сообщила Иванова, отметив, что литовская сторона никак не объясняет замедление работы.

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