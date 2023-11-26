Очередь на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь грузовиков перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское» на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин, еще 25 ожидают пропуска через границу на нейтральной полосе. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

«Очередь перед МАПП „Чернышевское“ — 100 машин, еще 25 машин находятся на нейтральной полосе. Литовская сторона оформила за сутки на выезд из Калининградской области всего 50 большегрузов. На въезд в область оформлено нашими таможенниками 150 грузовиков», — сообщила Иванова, отметив, что литовская сторона никак не объясняет замедление работы.