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Пять вооруженных людей, захвативших судно Central Park, сдались — СЕНТКОМ

10:05 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все пять человек, захвативших танкер Central Park у берегов Йемена, сдались. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

«Эсминец USS Mason <…> отреагировал на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестных лиц <…>. Впоследствии пять вооруженных лиц высадились с судна и попытались скрыться на своей небольшой лодке. USS Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж Central Park находится в безопасности», — говорится в заявлении.

Как отмечает СЕНТКОМ, во время случившегося «ни одно из судов никаких повреждений не получило». «Безопасность морской сферы имеет важное значение для региональной стабильности. Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность международных морских путей», — приводятся в заявлении слова главы СЕНТКОМ Майкла Курилла.

26 ноября агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Сведений о том, кто его совершил, нет.

Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime также сообщили, что на борту танкера находятся граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин.

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