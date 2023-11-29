Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей — Константинов
12:20 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подтвержденная сумма ущерба, нанесенного Республике Крым штормовым ветром, превысила 1,3 млрд рублей, об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов на очередной сессии республиканского парламента.
«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тыс. 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — сказал Константинов.
НОВОСТИ
- 13:05 29.11.2023
- Количество случаев кори среди детей в РФ в этом году в 262 раза выше, чем в прошлом
- 13:00 29.11.2023
- Сурков предрек Украине деградацию и дезорганизацию в 2024 году
- 12:32 29.11.2023
- За передачу телефонов в СИЗО или колонию будут лишать свободы на два года — законопроект
- 12:05 29.11.2023
- Офис Зеленского дал указание регионам прекратить общение с Залужным - СМИ
- 12:00 29.11.2023
- Глава МИД Эстонии допустил возможность закрытия границы с РФ
- 11:32 29.11.2023
- Адам Кадыров стал куратором батальона
- 11:20 29.11.2023
- Ветер уронил главную елку Вашингтона
- 11:05 29.11.2023
- В Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США
- 11:00 29.11.2023
- ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
- 10:32 29.11.2023
- Медведев уверен, что США в итоге «безжалостно раздавят» Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать