0
0
139
НОВОСТИ

Германия финансирует Украину из-за отсутствия суверенитета - Путин

09:20 30.11.2023 Источник: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что немцы согласились с решением правительства о выплатах на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета.

"Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал — Европа», который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета", - сказал Путин.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 30.11.2023
Илон Маск встревожен скоростью развития искусственного интеллекта
0
7
10:20 30.11.2023
ХАМАС сообщило, что будет использовать показания заложников в исках в МУС против Израиля
0
45
10:05 30.11.2023
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли двое россиян
0
74
10:00 30.11.2023
ОБСЕ находится на «аппарате искусственного жизнеобеспечения» — глава МИД Австрии
0
86
09:32 30.11.2023
Советники Зеленского могут превратиться в новых олигархов - FT
0
138
09:05 30.11.2023
Российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне проведения спецоперации — МО РФ
0
182
09:00 30.11.2023
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни
0
185
22:40 29.11.2023
ВВП РФ в январе — октябре вырос на 3,2% в годовом выражении — Минэкономразвития
0
579
22:00 29.11.2023
Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине — Путин
0
654
21:20 29.11.2023
Глава МИД Китая потребовал полностью прекратить ведение огня в секторе Газа
0
618

Возврат к списку