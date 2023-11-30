Германия финансирует Украину из-за отсутствия суверенитета - Путин

09:20 Источник: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что немцы согласились с решением правительства о выплатах на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета.

"Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал — Европа», который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета", - сказал Путин. Lenta.Ru