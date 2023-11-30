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НОВОСТИ

В павильоне Сбера на выставке «Россия» оформляют банковские карты с индивидуальным дизайном от нейросети Kandinsky

12:30 30.11.2023

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Нейросеть Сбера Kandinsky создает по запросу клиента индивидуальный дизайн, который наносится на карту в единственном экземпляре. Сотрудник офиса поможет сформировать запрос для нейросети, задав различные параметры изображения и стили. Изображение на карту наносятся в присутствии клиента. Карту можно сразу забрать и начать ею пользоваться.

Создание дизайна карты с помощью Kandinsky доступно посетителям офиса на территории павильона Сбера на ВДНХ только во время работы выставки.

Разработка дизайна, нанесение изображения и выпуск карты бесплатны, а стоимость обслуживания соответствует действующим тарифам банка. Оформить карту могут посетители от 14 лет.

Если гость уже является клиентом Сбера, то для оформления потребуется только телефон, новым клиентам понадобится документ, удостоверяющий личность.

Помимо карт с изображениями от Kandinsky, только в офисе Сбера на ВДНХ можно оформить карты, дизайн которых специально разработан к выставке: изображение павильона Сбера, дизайны от Русского географического общества, Третьяковской галереи и др. Со дня открытия павильона 4 ноября Сбер выпустил 3600 таких карт.

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