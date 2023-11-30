В павильоне Сбера на выставке «Россия» оформляют банковские карты с индивидуальным дизайном от нейросети Kandinsky
12:30 30.11.2023
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Создание дизайна карты с помощью Kandinsky доступно посетителям офиса на территории павильона Сбера на ВДНХ только во время работы выставки.
Разработка дизайна, нанесение изображения и выпуск карты бесплатны, а стоимость обслуживания соответствует действующим тарифам банка. Оформить карту могут посетители от 14 лет.
Если гость уже является клиентом Сбера, то для оформления потребуется только телефон, новым клиентам понадобится документ, удостоверяющий личность.
Помимо карт с изображениями от Kandinsky, только в офисе Сбера на ВДНХ можно оформить карты, дизайн которых специально разработан к выставке: изображение павильона Сбера, дизайны от Русского географического общества, Третьяковской галереи и др. Со дня открытия павильона 4 ноября Сбер выпустил 3600 таких карт.
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