Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов
17:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минцифры РФ предложило и в настоящий момент обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов из аккредитованных министерством компаний.
«Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что за полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей, а средняя ставка по ним составляет 4,2%.
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