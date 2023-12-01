Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ предложило и в настоящий момент обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов из аккредитованных министерством компаний.

«Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что за полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей, а средняя ставка по ним составляет 4,2%.