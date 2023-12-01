Зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации в мире — Лукашенко

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первопричина существующей климатической угрозы заключается в стремлении отдельных стран к военному превосходству, а зеленая повестка в условиях конфронтации в мире бессмысленна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Климат меняется, и ученые делают самые мрачные прогнозы. То, что мы слышим их и реагируем, — весьма прогрессивно, но, чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно и открыто назвать ее первопричины», — сказал Лукашенко на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. «Прежде всего, это чувство отсутствия меры, стремление к геополитическому превосходству, прежде всего военному превосходству, тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты», — заявил он.

«Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости», — отметил белорусский лидер.