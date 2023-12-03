Переговоры о гуманитарном перемирии в Газе прекратились – Белый дом

18:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные переговоры о возобновлении гуманитарного перемирия в секторе Газа сейчас не ведутся. Об этом сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Сейчас не ведутся никакие официальные переговоры [о возобновлении перемирия]. И в этом виновато [палестинское радикальное движение] ХАМАС. ХАМАС не предоставило новый список женщин и детей, которых могло бы отпустить», — ответил он. По словам Кирби, США точно знают, что палестинское движение продолжает удерживать в заложниках женщин и детей.

«К сожалению, переговоры прекратились. Но не прекратились наши попытки вернуть [перемирие]», — сказал представитель Белого дома.