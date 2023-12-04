Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее. Об этом проинформировало агентство Reuters, ссылающееся на заявление МИД страны.

Миссия ЕС EUCAP Sahel Niger была учреждена в 2012 году. Согласно внешнеполитической службе ЕС, ее целью является укрепление сектора внутренней безопасности Нигера и его способности противостоять различным угрозам.