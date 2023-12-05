Гипотетическая партия Залужного выиграла бы выборы в Раду — опрос

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в случае ее создания победила бы на выборах в Верховную раду, если бы они прошли в ближайшее время. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг».

В исследовании оценивался уровень популярности не только действующих партий, но и возможных политических сил, которые в настоящее время не существуют. Так, в соответствии с результатами опроса партия Залужного набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Второе место занял бы блок действующего президента Украины Владимира Зеленского (26,7%), а третье — партия шоумена Сергея Притулы (7,6%).

Порог в 5% для прохождения в Раду также преодолели бы партия националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) с 5,8% голосов, пропрезидентская партия «Слуга народа» (5,5%) и «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (5,4%). Остальные политические силы набрали бы менее 3%.

Ранее украинское издание «Информатор» со ссылкой на опрос группы «Рейтинг» сообщило, что уровень доверия населения к Залужному превышает аналогичный показатель Зеленского. В целом показатель доверия к главкому составляет 82%, а к главе государства — 72%.