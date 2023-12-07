Житель Калининградской области задержан за организацию диверсий в 15 регионах РФ — ФСБ
12:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала 21-летнего жителя Калининградской области, организовавшего в начале этого года поджоги на транспортных объектах в 15 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«По версии следствия, подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение осуществил поиск лиц в целях осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры, — сообщили в ЦОС. — С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к данной преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России. Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом, благодаря оперативному реагированию, правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей».
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