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НОВОСТИ

Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

12:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, ранее задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Согласно судебному решению, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей.

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