Глава Минздрава сообщил об обновлении парка машин «Скорой помощи» во всех регионах

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парк автомобилей скорой медицинской помощи в России обновлен в ходе модернизации первичного звена здравоохранения. Машин старше 10 лет нет практически ни в одном субъекте РФ, сообщил журналистам в Новосибирске министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Все это дополняется блоком модернизации скорой помощи, поставки современных машин скорой помощи. Во всей стране сегодня парк автомобилей обновлен, <…> машин старше 10 лет практически нет ни в одном субъекте. Это позволяет нам быть мобильными при экстренных ситуациях», — сказал Мурашко.