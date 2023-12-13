Россия в октябре снова стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам октября 2023 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из декабрьского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в октябре Россия обеспечила почти 17% от общего объема импорта нефти Китаем. На Саудовскую Аравию пришлось 14% поставок, на Малайзию — около 12%. В целом импорт нефти Китаем в октябре вырос на 4% по сравнению с сентябрем и составил 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). В годовом сравнении рост составил 14%.

По данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия уже год является лидером по поставкам нефти, обеспечив в октябре 36% от общего объема импорта страны. По 20% поставок обеспечили Ирак и Саудовская Аравия.

Общий объем импорта нефти Индией в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 2%, до 4,4 млн б/с после семи месяцев снижения подряд.