Россия в октябре снова стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК
16:12 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам октября 2023 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из декабрьского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
По данным организации, в октябре Россия обеспечила почти 17% от общего объема импорта нефти Китаем. На Саудовскую Аравию пришлось 14% поставок, на Малайзию — около 12%. В целом импорт нефти Китаем в октябре вырос на 4% по сравнению с сентябрем и составил 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). В годовом сравнении рост составил 14%.
По данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия уже год является лидером по поставкам нефти, обеспечив в октябре 36% от общего объема импорта страны. По 20% поставок обеспечили Ирак и Саудовская Аравия.
Общий объем импорта нефти Индией в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 2%, до 4,4 млн б/с после семи месяцев снижения подряд.
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