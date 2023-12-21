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Текучка кадров на госслужбе в РФ составляет 13% в год — Минтруд

15:32 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текучка кадров на государственной службе в России составляет около 13% в год, это «не самый лучший показатель» с точки зрения стабильности государственной гражданской службы. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Мы видим сейчас, и нас немного это смущает, достаточно значимую текучесть кадров на государственной службе — это порядка 13% в год. В целом по экономике процент ниже — около 10%», — сказала она на форуме «Клиентоцентричность в государственном управлении» в Президентской академии РАНХиГС.

По ее словам, это «не самый лучший показатель» с точки зрения стабильности государственной гражданской службы, который также затрагивает вопросы безопасности.

«Для нас государственный служащий — это приоритет, он максимально важен. Здесь мы будем выстраивать политику клиентоцентричного кадрового органа от федерального уровня, спускаясь и в субъекты, и в муниципальные образования», — уточнила она.

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