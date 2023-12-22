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НОВОСТИ

Курс лекций о морских птицах Арктики запустили на образовательной платформе "Лекториум"

16:20 22.12.2023

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Разработанный компанией «Роснефть» и негосударственным институтом развития «Иннопрактика» онлайн-курс научно-популярных лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики» стартовал. В создании курса участвовали ученые ведущего научного центра страны – Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) при поддержке Арктического научного центра "Роснефти".

Курс ведет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило.

Лекции можно прослушать на образовательной платформе «Лекториум», а также на онлайн-площадке «Битва умов».

Слушатели смогут узнать много интересного об основных видах птиц, обитающих в Арктике, а также особенностях их поведения, размножения, среде обитания и угрозах, с которыми они сталкиваются. В материалах курса содержатся уникальные художественные иллюстрации и карты, научные данные о состоянии белой чайки, полученные в ходе многолетних исследовательских работ «Роснефти».

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Напомним, с 2020 года, в рамках корпоративной программы «Роснефти» по сохранению ключевых видов биоиндикаторов арктических экосистем, в труднодоступных заполярных районах идут исследования популяции белой чайки – редкойм птицы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. С результатами этих работ можно ознакомиться в специальном разделе атласа «Морские птицы Российской Арктики».

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