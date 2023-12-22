Курс лекций о морских птицах Арктики запустили на образовательной платформе "Лекториум"
16:20 22.12.2023
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Курс ведет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило.
Лекции можно прослушать на образовательной платформе «Лекториум», а также на онлайн-площадке «Битва умов».
Слушатели смогут узнать много интересного об основных видах птиц, обитающих в Арктике, а также особенностях их поведения, размножения, среде обитания и угрозах, с которыми они сталкиваются. В материалах курса содержатся уникальные художественные иллюстрации и карты, научные данные о состоянии белой чайки, полученные в ходе многолетних исследовательских работ «Роснефти».
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Фото с сайта www.rosneft.ru
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