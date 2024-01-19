Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Он также отметил, что атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена.

США подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом сообщило в четверг Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«18 января <…> хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СЕНТКОМ в соцсети X (ранее Twitter).

Информации о повреждениях и раненых не поступало.