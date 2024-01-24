Клиенты Сбера активно переходят на инвестиционные счета нового типа

18:20

С 1 января 2024 года клиенты Сбера, у которых нет действующего индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа, могут открыть ИИС нового типа (ИИС-3). За первые три недели текущего года клиенты Сбера открыли 11,8 тыс. новых ИИС-3. В те же периоды предыдущих лет было открыто 12,3 тыс. в 2022 году и 14,7 тыс. в 2023 году.

ИИС-3 нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в российскую экономику и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов – ИИС-1 (вычет типа «А») и ИИС-2 (вычет типа «В»). После открытия ИИС-3 инвестор получит право на ежегодный налоговый вычет с суммы взносов на ИИС до 400 тыс. руб., а по истечении минимального срока действия ИИС – с дохода от инвестиций на ИИС-3 в размере до 30 млн руб.

«Спрос на ИИС-3 довольно высок, ведь новый ИИС вобрал в себя преимущества двух предыдущих, – отметил Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка. – Когда будут приняты поправки в Налоговый кодекс, по ИИС третьего типа можно будет одновременно получать оба вычета: на внесение средств и с доходов от инвестирования. Это может увеличить спрос на ИИС-3 и будет стимулировать инвесторов трансформировать действующие индивидуальные инвестиционные счета в ИИС нового типа».

Открыть ИИС-3 можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в веб-версии приложения, а также в офисе банка.

Открыть ИИС старого типа больше нельзя, хотя ранее открытые индивидуальные инвестиционные счета продолжают действовать. Однако если инвестор планирует открыть ИИС-3, то ему необходимо либо закрыть ИИС старого типа, либо трансформировать его в новый. Инвестор может иметь одновременно три ИИС-3, открытых у одного или нескольких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Максимальная совокупная сумма возврата налога будет учитываться по всем счетам ИИС.

Перевод ИИС старого типа на ИИС нового типа происходит только по желанию инвестора. При переводе учитывается срок владения ИИС старого типа, но не более трех лет. Иными словами, если инвестор владел ИИС старого типа два года, то будут учтены два года, а если пять лет – то три года. Трансформировать старый тип ИИС в новый можно, даже если на нём есть ценные бумаги.

Кроме того, ИИС старого типа можно перевести от одного брокера к другому. Для этого необходимо открыть ИИС у нового брокера, а затем закрыть у старого. При открытии нужно указать, что счет открывается для перевода от другого брокера ИИС старого типа, не трансформированного в ИИС-3.

Важно, что теперь с ИИС-3 можно досрочно выводить деньги без потери налоговых льгот, но только для оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых уже утвержден распоряжением правительства Российской Федерации.