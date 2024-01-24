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Заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 председательствующая Франция поставила на 25-е января

22:50 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское председательство запланировало заседание Совета Безопасности ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными, на 25 января. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января мск — прим. ТАСС). Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», — написал он в своем телеграм-канале.

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