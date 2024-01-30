0
0
90
НОВОСТИ

Доступ в Интернет для провайдеров и абонентов НСДИ налажен - Роскомнадзор

21:10 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор подтвердил решение проблем с доступом в интернет для провайдеров и абонентов Национальной системы доменных имен (НСДИ).

Ранее в Минфицры также сообщали о восстановлении доступа для абонентов НСДИ, подчеркнув, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет возвращен.

«Провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг (процесс разрешения имени домена в соответствующий IP-адрес компьютера, на котором размещен веб-сайт — прим. ТАСС) Национальной системы доменных имен (НСДИ) ЦМУ, работают штатно», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:40 30.01.2024
Украина поставила мировой антирекорд по коэффициенту рождаемости - исследование
0
18
21:17 30.01.2024
В 2023 году Сбер получил свыше 3,5 миллионов откликов на свои вакансии
0
64
21:00 30.01.2024
Израиль собирается продолжить борьбу с ХАМАС и после освобождения заложников - СМИ
0
107
20:44 30.01.2024
Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, специалисты работают над устранением сбоя
0
130
20:05 30.01.2024
Байден: Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке
0
171
18:16 30.01.2024
Вопрос о единой валюте Союзного государства РФ и Белоруссии не стоит - Мезенцев
0
242
17:40 30.01.2024
Израиль не выведет войска из Газы и не освободит тысячи палестинцев из тюрем — Нетаньяху
0
270
17:12 30.01.2024
Правительство Венгрии не будет торопить парламент с приемом Швеции в НАТО — Сийярто
0
334
17:00 30.01.2024
МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 2,6% в этом году и на 1,1% в следующем
0
331
16:32 30.01.2024
Израилю понадобится как минимум весь 2024 год для ликвидации угрозы ХАМАС — Bloomberg
0
357

Возврат к списку