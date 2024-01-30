Доступ в Интернет для провайдеров и абонентов НСДИ налажен - Роскомнадзор

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор подтвердил решение проблем с доступом в интернет для провайдеров и абонентов Национальной системы доменных имен (НСДИ).

Ранее в Минфицры также сообщали о восстановлении доступа для абонентов НСДИ, подчеркнув, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет возвращен.

«Провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг (процесс разрешения имени домена в соответствующий IP-адрес компьютера, на котором размещен веб-сайт — прим. ТАСС) Национальной системы доменных имен (НСДИ) ЦМУ, работают штатно», — сообщили ТАСС в ведомстве.