Отток населения с Дальнего Востока сокращается — Мишустин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отток населения из регионов Дальнего Востока сокращается, поэтому нужно и дальше работать над созданием комфортных условий для жизни людей и инвестирования. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

«Регулярно проводим стратегические сессии, говорим о том, как сделать так, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока. Прекращается потихоньку отток населения», — констатировал глава правительства.