Отток населения с Дальнего Востока сокращается — Мишустин
12:05 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отток населения из регионов Дальнего Востока сокращается, поэтому нужно и дальше работать над созданием комфортных условий для жизни людей и инвестирования. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.
«Регулярно проводим стратегические сессии, говорим о том, как сделать так, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока. Прекращается потихоньку отток населения», — констатировал глава правительства.
НОВОСТИ
- 12:32 31.01.2024
- Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки
- 12:20 31.01.2024
- Китай не делает различий между Трампом и Байденом — МИД КНР
- 12:00 31.01.2024
- Более 60% россиян стали больше гордиться своей страной — опрос
- 11:32 31.01.2024
- Производство боеприпасов в ЕС возрастет до 1,4 млн единиц до конца года — глава МО Эстонии
- 11:20 31.01.2024
- Хуситы продолжат атаковать корабли США и Великобритании в Красном море — заявление
- 11:05 31.01.2024
- Атака БПЛА на Псковскую область не повлияла на работу регионального аэропорта
- 11:00 31.01.2024
- Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию
- 10:45 31.01.2024
- Более 60 тысяч школьников и студентов участвуют в четвертом сезоне молодежных акселераторов Сбера
- 10:32 31.01.2024
- Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией — МИД КНР
- 10:20 31.01.2024
- Зеленский передумал увольнять Залужного после давления «международных партнеров» — The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать