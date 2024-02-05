Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу

16:10

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу пообщались с горожанами, которые намерены заключить контракт с военным ведомством. В едином городском пункте отбора на военную службу по контракту на улице. Яблочкова, глава города и министр встретились с контрактниками перед их отправкой в войска.

Собянин и Шойгу осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы, где будет размещен единый призывной пункт отбора на военную службу.

Действующий пункт расположен на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Он работает с 1 апреля 2023 года и по будням прием граждан там идет с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье – с 9:00 до 16:00. Пункт оснащен системой электронной очереди, работающие в нем медики имеют доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Сохранность личных данных обеспечивается работой в закрытом защищенном контуре с трехфакторной аутентификацией.

В пункте отбора на Яблочкова работают более 100 специалистов, среди которых военнослужащие, сотрудники военного комиссариата Москвы, администраторы, врачи и психологи, фотографы, волонтеры, сотрудники банков, нотариус и представитель Федеральной службы судебных приставов РФ.