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Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Мюнхена

11:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экоактивисты радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение») проникли на летное поле мюнхенского аэропорта, устроив там очередную акцию протеста. В результате этого воздушную гавань пришлось ненадолго закрыть, сообщает агентство DPA.

«Аэропорт закрыт по соображениям безопасности, потому что климатические активисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе», — заявил представитель воздушной гавани. Он добавил, что это коснулось только запланированных посадок в Мюнхене с 05:00 (06:00 мск), поскольку взлеты разрешается осуществлять только с 06:00 (07:00 мск). Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

«Климатическая катастрофа: аэропорт Мюнхена заблокирован! Проблема в правительстве, а не в нашем отпуске», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Letzte Generation в соцсети X. «В общей сложности шесть человек сели группами по двое в разных точках мюнхенского аэропорта», — добавили экоактивисты.

В настоящее время на месте находятся многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Как отметил представитель аэропорта Мюнхена, одна из двух взлетно-посадочных полос сейчас открыта, однако ожидаются задержки рейсов.

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