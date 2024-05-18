Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Мюнхена
11:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экоактивисты радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение») проникли на летное поле мюнхенского аэропорта, устроив там очередную акцию протеста. В результате этого воздушную гавань пришлось ненадолго закрыть, сообщает агентство DPA.
«Аэропорт закрыт по соображениям безопасности, потому что климатические активисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе», — заявил представитель воздушной гавани. Он добавил, что это коснулось только запланированных посадок в Мюнхене с 05:00 (06:00 мск), поскольку взлеты разрешается осуществлять только с 06:00 (07:00 мск). Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.
«Климатическая катастрофа: аэропорт Мюнхена заблокирован! Проблема в правительстве, а не в нашем отпуске», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Letzte Generation в соцсети X. «В общей сложности шесть человек сели группами по двое в разных точках мюнхенского аэропорта», — добавили экоактивисты.
В настоящее время на месте находятся многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Как отметил представитель аэропорта Мюнхена, одна из двух взлетно-посадочных полос сейчас открыта, однако ожидаются задержки рейсов.
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