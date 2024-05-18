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США хотят разработать новое поколение средств защиты своих спутников — NYT

11:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют разработать новое поколение средств защиты спутников от возможных атак и выведения из строя космических кораблей других стран. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников Пентагона.

По данным издания, США больше не будут полагаться на военные спутники для связи, навигации и отслеживания угроз. Пентагон «стремится приобрести новое поколение наземных и космических инструментов», которые позволят защищать спутниковую сеть от атак и выводить из строя «вражеские космические корабли».

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