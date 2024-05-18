США хотят разработать новое поколение средств защиты своих спутников — NYT
11:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США планируют разработать новое поколение средств защиты спутников от возможных атак и выведения из строя космических кораблей других стран. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников Пентагона.
По данным издания, США больше не будут полагаться на военные спутники для связи, навигации и отслеживания угроз. Пентагон «стремится приобрести новое поколение наземных и космических инструментов», которые позволят защищать спутниковую сеть от атак и выводить из строя «вражеские космические корабли».
НОВОСТИ
- 11:00 18.05.2024
- Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Мюнхена
- 10:30 18.05.2024
- США считают, что ХАМАС сейчас не готово к сделке по заложникам с Израилем — Axios
- 10:00 18.05.2024
- В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры
- 09:30 18.05.2024
- Резолюция по Сребренице даст РФ и Сербии право поднять вопрос геноцида их народов — Вучич
- 09:00 18.05.2024
- Трамп объяснил начало конфликта на Украине тем, что у власти в США глупые люди
- 08:50 18.05.2024
- В Бишкеке власти уговорили разойтись толпу, желающую "разобраться с иностранцами" - СМИ
- 08:40 18.05.2024
- Границы санитарной зоны могут пройти и по территории Польши - Медведев
- 08:30 18.05.2024
- Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом
- 22:40 17.05.2024
- США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ — Белый дом
- 21:50 17.05.2024
- В результате взрыва на территории Военной академии связи в Петербурге пострадали семь человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать