Логистические центры ВСУ поражены в Одесской области
13:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Логистические центры Вооруженных сил Украины поражены в ночь на субботу в Одесской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«В результате ночных ударов в Одесской области поражены логистические центры противника», — сказал собеседник агентства.
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