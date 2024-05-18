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НОВОСТИ

Логистические центры ВСУ поражены в Одесской области

13:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Логистические центры Вооруженных сил Украины поражены в ночь на субботу в Одесской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«В результате ночных ударов в Одесской области поражены логистические центры противника», — сказал собеседник агентства.

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