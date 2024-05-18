В Киеве отвергли идею Макрона об олимпийском перемирии

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эмманюэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже. Об этом он заявил в интервью агентству AFP.

По словам Зеленского, Киев «не верит» в идею олимпийского перемирия, и считает, что «оно могло бы пойти на руку врагу». «Кто гарантирует, что Россия не воспользуется этим, чтобы ввести войска на нашу территорию?» — задался вопросом украинский президент.

Ранее Зеленский назвал инициативу Макрона «неживой историей».