В Киеве отвергли идею Макрона об олимпийском перемирии
12:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эмманюэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже. Об этом он заявил в интервью агентству AFP.
По словам Зеленского, Киев «не верит» в идею олимпийского перемирия, и считает, что «оно могло бы пойти на руку врагу». «Кто гарантирует, что Россия не воспользуется этим, чтобы ввести войска на нашу территорию?» — задался вопросом украинский президент.
Ранее Зеленский назвал инициативу Макрона «неживой историей».
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