США считают, что ХАМАС сейчас не готово к сделке по заложникам с Израилем — Axios
10:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС не готово идти на сделку с Израилем, надеясь усилить международное давление на еврейское государство. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По их данным, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с послами и главами дипломатических миссий 17 стран, граждане которых находятся в заложниках, заявил, что ХАМАС вышло из переговоров с Израилем, поскольку «надеется усилить международное давление» на еврейское государство с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа. Как отмечает портал, по словам Салливана, руководство США «пришло к выводу», что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар «сейчас не хочет [заключения] сделки».
Помощник хозяина Белого дома, по свидетельству источников Axios, указал своим собеседникам на необходимость усилить нажим на ХАМАС, признав, что «военного давления недостаточно». «Он попросил, чтобы их страны донесли этот посыл до ХАМАС напрямую, через посредников или в публичных заявлениях», — утверждает портал.
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