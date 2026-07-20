0
0
64
НОВОСТИ

Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%

17:12 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия в первой половине 2026 года импортировала из России 160,6 тыс. тонн пшеницы, что на 37,2% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные грузинской службы статистики, которые проанализировал ТАСС.

С января по июнь Грузия закупила 160 614,7 тонны российской пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на $41,8 млн. В первой половине прошлого года этот показатель составлял 117 909,8 тонны ($32,2 млн).

Только во втором квартале текущего года импорт этой продукции достигал 83,8 тыс. тонн ($22,2 млн). Рост в годовом исчислении составил 10,5%.

Россия является главным поставщиком пшеницы в Грузию. С января по июнь другими ведущими импортерами стали Казахстан (7,8 тыс. тонн), ОАЭ (6,4 тыс. тонн), Белоруссия (21,6 тонны), Турция (5,5 тонны) и Германия (0,6 тонны).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 20.07.2026
Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции
0
11
17:00 20.07.2026
5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
0
105
16:42 20.07.2026
Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году
0
144
16:32 20.07.2026
Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ
0
171
16:27 20.07.2026
Сбер: Россия и Китай закладывают общие стандарты суверенного ИИ на WAIC 2026
0
152
16:26 20.07.2026
Сбер: Важно мотивировать исследователей в области искусственного интеллекта
0
153
16:25 20.07.2026
Сбер: В ближайшее время ИИ не заменит человека, но заберет на себя до 80% рутины
0
151
16:24 20.07.2026
Сбер: Сегодня создать ИИ-агента может практически любой
0
158
16:23 20.07.2026
Сбер: В ближайшие 5-10 лет ИИ станет цифровым исполнителем сложных задач
0
162
16:12 20.07.2026
Позиция КНДР по Украине не меняется, Пхеньян будет активно поддерживать Москву — глава МИД
0
197

Возврат к списку