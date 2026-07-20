Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия в первой половине 2026 года импортировала из России 160,6 тыс. тонн пшеницы, что на 37,2% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные грузинской службы статистики, которые проанализировал ТАСС.

С января по июнь Грузия закупила 160 614,7 тонны российской пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на $41,8 млн. В первой половине прошлого года этот показатель составлял 117 909,8 тонны ($32,2 млн).

Только во втором квартале текущего года импорт этой продукции достигал 83,8 тыс. тонн ($22,2 млн). Рост в годовом исчислении составил 10,5%.

Россия является главным поставщиком пшеницы в Грузию. С января по июнь другими ведущими импортерами стали Казахстан (7,8 тыс. тонн), ОАЭ (6,4 тыс. тонн), Белоруссия (21,6 тонны), Турция (5,5 тонны) и Германия (0,6 тонны).