Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
17:12 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия в первой половине 2026 года импортировала из России 160,6 тыс. тонн пшеницы, что на 37,2% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные грузинской службы статистики, которые проанализировал ТАСС.
С января по июнь Грузия закупила 160 614,7 тонны российской пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на $41,8 млн. В первой половине прошлого года этот показатель составлял 117 909,8 тонны ($32,2 млн).
Только во втором квартале текущего года импорт этой продукции достигал 83,8 тыс. тонн ($22,2 млн). Рост в годовом исчислении составил 10,5%.
Россия является главным поставщиком пшеницы в Грузию. С января по июнь другими ведущими импортерами стали Казахстан (7,8 тыс. тонн), ОАЭ (6,4 тыс. тонн), Белоруссия (21,6 тонны), Турция (5,5 тонны) и Германия (0,6 тонны).
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