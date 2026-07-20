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5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН

17:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 5 млн женщин и детей до пятилетнего возраста в Афганистане находятся под угрозой истощения из-за недоедания в условиях углубляющегося продовольственного кризиса в стране. Об этом сообщило представительство в Кабуле Управления по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) Секретариата ООН.

«Порядка 5 млн женщин и детей до пятилетнего возраста в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи из-за угрозы истощения в результате усиливающегося гуманитарного и продовольственного кризиса в стране. Срочное предоставление помощи населению может предотвратить длительные губительные последствия голода для будущих поколений жителей Афганистана», — подчеркивается в заявлении представительства ОСНА, опубликованном в соцсети Х.

Как ранее сообщила Всемирная продовольственная программа ООН, Афганистан остается одной из стран с самым серьезным продовольственным кризисом в мире: каждый третий афганец, или 17,4 млн человек, остро нуждается в продовольственной помощи. Детское недоедание также достигло в стране тревожных масштабов.

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