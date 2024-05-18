В СДПГ предложили защитить часть воздушного пространства Украины с территории НАТО

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Бундестага, эксперты в области безопасности Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — партии канцлера Олафа Шольца — считают возможным обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО.

«В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной, например с помощью систем Patriot», — заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен. Поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы, по его мнению, недостаточно. Скудные ресурсы украинской ПВО можно было бы использовать более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе Украины, считает политик.

Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска на Украине. Системы противовоздушной обороны на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном пространстве Украины. Таким образом, комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 километров. Решающим фактором, по его мнению, является готовность западных соседей Украины к сотрудничеству. «Мы должны добиваться такой поддержки и участия в странах, непосредственно граничащих с Украиной, прежде всего в Польше, Словакии и Венгрии», — подчеркнул эксперт.