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Иран назвал ложными заявления США об ударе по силам спецназа КСИР в Ираке и Сирии

17:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал ложными заявления Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) о том, что в результате недавней атаки американских ВВС по территории Сирии и Ирака были поражены позиции входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сил специального назначения «Аль-Кудс».

«Обвинения Америки ложны, и она не может использовать их для оправдания своих действий, которые нарушают Устав ООН и территориальную целостность стран региона», — заявил Канани Чафи на еженедельной пресс-конференции.

3 февраля представитель иранского МИД заявил, что Иран решительно осуждает удары США по Ираку и Сирии и считает их стратегической ошибкой, которая приведет к усилению напряженности в регионе.

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