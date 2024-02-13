День святого Валентина теряет популярность в России - опрос

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: День святого Валентина теряет популярность в России. Большинство сограждан (78%) не собираются отмечать 14 февраля.

Планируют какие-либо праздничные мероприятия лишь 12%. Чаще остальных внимание Дню всех влюблённых уделяют респонденты менее 34 лет (20%). Лишь трое из десяти мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля, большинство из них также моложе 34 лет (50%).

Таковы результаты исследования SuperJob, оказавшиеся в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что корпоративные торжества 14 февраля собирается провести только 1 из 100 компаний в стране.