День святого Валентина теряет популярность в России - опрос
12:20 13.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: День святого Валентина теряет популярность в России. Большинство сограждан (78%) не собираются отмечать 14 февраля.
Планируют какие-либо праздничные мероприятия лишь 12%. Чаще остальных внимание Дню всех влюблённых уделяют респонденты менее 34 лет (20%). Лишь трое из десяти мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля, большинство из них также моложе 34 лет (50%).
Таковы результаты исследования SuperJob, оказавшиеся в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Отмечается, что корпоративные торжества 14 февраля собирается провести только 1 из 100 компаний в стране.
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