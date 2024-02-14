В России человеку не должны отказывать в медпомощи из-за отсутствия страховки - Путин
19:47 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человека без медстраховки в США могут не принять в больницу, и он умрет, в России подобного быть не должно. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги дискуссии на Форуме будущих технологий.
«Мы же внимательно анализируем, что происходит и у нас, и в мире. Конечно, у нас очень много вопросов нерешенных, очень много проблем. Но все-таки все познается в сравнении», — сказал Путин. Он напомнил, что в некоторых зарубежных странах, «скажем, за океаном», дорогостоящая платная медицина. «Да, она хорошая, уровень хороший. Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть, и его никто не возьмет в стены медучреждения, поскольку у него страховки нет. Мы же с вами это знаем. И такие случаи, главное, бывали. Вот у нас ничего подобного не должно никогда происходить», — заявил Путин.
НОВОСТИ
- 18:29 14.02.2024
- Регионы должны повысить оклады медиков с 1 апреля на уровень до 50% - Путин
- 18:22 14.02.2024
- До конца года, по поручению Путина, может появиться еще один нацпроект
- 17:45 14.02.2024
- Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении
- 17:44 14.02.2024
- Президент ЦАР прибыл в Москву
- 17:12 14.02.2024
- Дума отклонила проект о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний
- 17:10 14.02.2024
- Портфель средств физлиц Сбера увеличился на рекордные 4,2 триллионов рублей
- 17:00 14.02.2024
- Писториус заявил, что Киев получит в 3-4 раза больше снарядов, чем в 2023 году
- 16:35 14.02.2024
- GigaChat начал искать стажировку на помощника врача
- 16:32 14.02.2024
- Столтенберг подчеркнул важность НАТО для США при противостоянии с Китаем
- 16:12 14.02.2024
- Украина обсудила с Польшей прекращение блокады границы, стороны не нашли компромисса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать