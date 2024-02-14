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В России человеку не должны отказывать в медпомощи из-за отсутствия страховки - Путин

19:47 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человека без медстраховки в США могут не принять в больницу, и он умрет, в России подобного быть не должно. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги дискуссии на Форуме будущих технологий.

«Мы же внимательно анализируем, что происходит и у нас, и в мире. Конечно, у нас очень много вопросов нерешенных, очень много проблем. Но все-таки все познается в сравнении», — сказал Путин. Он напомнил, что в некоторых зарубежных странах, «скажем, за океаном», дорогостоящая платная медицина. «Да, она хорошая, уровень хороший. Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть, и его никто не возьмет в стены медучреждения, поскольку у него страховки нет. Мы же с вами это знаем. И такие случаи, главное, бывали. Вот у нас ничего подобного не должно никогда происходить», — заявил Путин.

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