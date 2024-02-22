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НОВОСТИ

«Ждунов» из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря — Медведев

11:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вредителей России, притаившихся в Новороссии и Донбассе, надо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — заявил политик, отвечая на вопрос, что делать со «ждунами», которые, получив российские паспорта, продолжают ждать украинские танки.

При этом он отметил, что «там люди разные». По его мнению, тех, кто действительно ждет прихода украинских танков, «там не так много». «Там просто есть люди, которые сидят и думают: „Кто будет сильнее, тем мы и будем служить. Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда“, — подытожил Медведев.

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